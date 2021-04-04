Горячий чай может стоить человеку жизни

Турецкая газета Cumhuriyet перечислила опасные для жизни последствия от употребления горячего чая.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, наблюдение за 500 тысячами человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.

Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание - шестая причина смерти в мире (по другим данным - восьмая).

"Это серьезное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы. Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто", - отметил доктор.

Риск развития этой болезни увеличивается, если человек курит и употребляет алкогольные напитки.

"Если курильщик пьет горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь - то в пять раз", - отметил Герал.

Профессор посоветовал не пить чай, если он горячий настолько, что стакан с ним невозможно взять в руку. Он рекомендовал подождать три-четыре минуты, прежде чем выпить свежесваренный напиток. При этом следует употреблять не более трех-четырех чашек чая в день, уточнил специалист.

Герал также предостерег от ситуации, когда человек запивает очень горячее холодной водой. Из-за этого в пищеводе могут образоваться язвы, способствующие развитию рака.

Эксперт обратил внимание, что важнейший признак этой болезни - нарушение глотания. В таком случае лучше немедленно обратиться к врачу для обследования, эндоскопии и биопсии, чтобы вовремя обнаружить патологию и вылечить.