Врач Мяcников назвал основные показания к вакцинации от COVID-19

Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил основные показания к вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он подчеркнул, что привиться в первую очередь необходимо тем, кто страдает от хронических заболеваний, а также лицам старше 65 лет.

"От ковида в 99,99% умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?! Они могут следующую волну просто не пережить!" - написал Мясников.

Врач также подчеркнул, что препарат, который используется для вакцинации, не влияет на обострение хронических заболеваний.

По его словам, серьезные осложнения проявляются редко и "относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям".

В конце Мясников подчеркнул, что ни одна вакцина от COVID-19 не является эффективной на 100%.