Врач-реаниматолог рассказал о последствиях отказа от вакцинации против коронавируса

Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции будет способствовать дальнейшему распространению и мутациям самого вируса, что в итоге повлечет за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения. Такое заявление сделал основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.

Специалист указал на данные различных опросов, которые говорят о том, что более половины россиян не считают нужным вакцинироваться от коронавируса. По его словам, подобные убеждения приведут к печальным последствиям, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

"Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжёлые экономические последствия".

Островский заявил, что несмотря на добровольность вакцинации от коронавируса, люди должны понимать последствия своего решения. Он назвал важным популяризацию прививок от COVID-19. Как считает врач людям необходимо объяснять, что опасность осложнений несоизмеримо меньше опасности последствий непосредственного заболевания.

Эксперт также рассказал о категории людей, которые полагают, что маску можно не носить. По его мнению, такое поведение можно сравнить с тем, что человек не пристегивается ремнём в автомобиле.

"Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60 процентов снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП", - отмтеил он.