Ученые определили, какие маски лучше защищают от COVID-19

Проанализировав различные виды масок под микроскопом, ученые определили какие из них лучше всего защищают от COVID-19. Об этом сообщает Science News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как показали исследования, наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95.

Эффективно улавливают частицы вируса также фланелевые маски, что не скажешь о масках из синтетических тканей, например, из шифона или вискозы.

По словам специалиста по микроанализу из Смитсоновского института охраны природы США Эдварда Виченце, хаотичная природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой и сложной формой с изгибами и складками, вероятно, позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани.

"Хлопок "любит" воду и разбухает во влажной среде. Поэтому частицам становится труднее проникать через маску", - говорит ученый.

По его словам, полиэфирные ткани (полиэстер) имеют хорошо организованные, прямые и гладкие волокна, что делает их менее эффективными материалами для масок для лица.