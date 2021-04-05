Ученые выдвинули новую гипотезу тяжелого протекания COVID у пожилых

Австралийские исследователи нашли причину тяжелого заболевания COVID-19 у пожилых людей. Результаты работы представлены в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ученые предполагают, что иммунная система людей старшего возраста может не распознавать коронавирус, как опасный, а считать его обычным сезонным вирусом.

Эксперты утверждают, что существует четыре вида коронавирусной инфекции, которые постоянно мигрируют. Человек в течение всей своей жизни может заболеть ими от трех до семнадцати раз. То есть, с возрастом увеличивается вероятность того, что человек переболел все большим количеством коронавирусов.

В ходе исследования ученые сравнили уровень антител касательно сезонных коронавирусов и SARS-Cov-2 в крови 89 здоровых детей, 98 взрослых, 57 людей старшего возраста и 50 больных COVID-19.

Оказалось, что у пожилых людей и детей различный уровень иммунных клеток. В частности, у пожилых людей был повышен уровень антител IgG и IgA к сезонным коронавирусам.

Именно эти клетки иммунной памяти, как считают авторы исследования, способствуют провоцированию искаженного иммунного ответа к SARS-Cov-2.

В то же время они являются недостаточно эффективными для борьбы с вирусом. Вместе с этим, иммунная система детей мгновенно распознает коронавирус как опасность и начинает бороться с антигенами SARS-CoV-2.