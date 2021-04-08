Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в исследовании британских и американских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.

Ученые проводили исследование на 236 тысячах пациентах. Они проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус.

Исследование показало, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%", - говорится в публикации.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт - у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ - у 6,5%, бессонница - у 5%, деменция - у 0,7%. Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.

"Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга - ред.) во время заболевания COVID-19", - отмечается в исследовании.