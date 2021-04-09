Врач назвал сокращающий жизнь продукт, который есть у каждого на столе

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, почему стоит значительно ограничить количество хлеба в рационе, но не поддаваться на рекламу, советы из интернета и не заменять продукт аналогами, например, хлебцами, изделиями из зеленой гречки и т.д., передает Day.Az со ссылкой на "Российская газета".

"Хлеб присутствует в каждой семье, все мы едим его. В Москве только за год съедают две тыс. тонн хлебобулочных изделий. Ко мне приходят пациенты, которые говорят, что могут отказаться от чего угодно, от сладостей, например, но от хлеба нет. Почему? Потому что, как они говорят, не наедаются без него. Это единственный продукт, который не приедается", - отметил диетолог.

По его словам, работа большинства людей не такая активная, чтобы можно было потратить полученную энергию, для этого надо провести час занятий в спортзале.

Опасность заключается в том, что хлеб содержит огромное количество углеводов.

"Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса (скорость насыщения сахаром крови - ред.) хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Получается, что он гораздо более вредный, чем сахар. А мы-то едим его каждый день - лаваши, булочки и макароны. Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную железу", - отметил врач.

Специалист не призывает полностью отказываться от хлеба. Но есть продукт допустимо несколько раз в год, считает он.