Врач описал необычный симптом болезни Альцгеймера

Лунатизм во взрослом возрасте может быть симптомом болезни Альцгеймера, а также различных опухолей, заявил президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Его слова передает агентство "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если во взрослом состоянии внезапно развился лунатизм, а до этого не было, вот это достаточно серьезная ситуация", - отметил Бузунов. По словам специалиста, нужно обследовать человека и исключить серьезные патологии.

Бузунов напомнил, что лунатизм возникает у людей в возрасте трех-пяти лет и не отражается на их развитии. Расстройство может обостриться на фоне долгих стрессов.