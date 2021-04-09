Биологические жидкости продлили срок жизни коронавируса до трех недель

Биологи выяснили, как долго частицы коронавируса нового типа могут существовать в каплях мокроты, крови и других биологических жидкостях человека. Оказалось, что в некоторых случаях они остаются жизнеспособными на протяжении около трех недель. Статью с описанием исследования ученые опубликовали на bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Раньше подобные эксперименты производили только с простыми растворами коронавируса - никто не проверял, насколько хорошо SARS-CoV-2 выживает в биологических жидкостях пациента. Опыты с девятью разными типами жидкостей показали, что в большинстве из них вирус остается жизнеспособным на протяжении трех недель", - пишут исследователи.

Коронавирус нового типа обычно попадает в окружающую среду вместе с каплями слюны, мокроты и других биологических жидкостей. Чтобы узнать, как долго он может оставаться жизнеспособным в таких условиях, американские ученые под руководством профессора Канзасского университета в Манхэттене Юргена Рихта собрали у нескольких пациентов университетской клиники, которые заразились SARS-CoV-2, образцы слюны, мокроты, слез, крови и других жидкостей.

Ученые подсчитали, сколько частиц вируса было в каждом из них и проследили, как будет меняться их количество и жизнеспособность с течением времени. Часть образцов ученые хранили при комнатной температуре, а другие подвергали действию тепла, света или холода.

Оказалось, что практически все типы биологических жидкостей, кроме грудного молока и отходов жизнедеятельности, продлевали сроки существования частиц коронавируса. В летних и комнатных условиях вирус выживал в них 3-4 дня, а в условиях зимы, осени и весны они оставались жизнеспособными в течение одной или даже трех недель.

Эти сроки сохранялись даже в том случае, если ученые просто наносили образцы жидкостей на разные типы поверхностей и позволяли им высохнуть. В частности, это происходило с каплями слюны и мокроты. Причем в последнем случае при высыхании сроки жизни вируса даже вырастали.

Рихт и его коллеги считают, что это может объяснять, почему зимой, весной и осенью SARS-CoV-2 распространялся гораздо медленее, чем летом 2020 года.