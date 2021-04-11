Диетолог назвала полезный для сердца и щитовидной железы продукт

Регулярное употребление сельди положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Эта рыба содержит необходимые организму витамины, минералы, аминокислоты и полезные жиры, рассказала в своем Instagram диетолог Светлана Фус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она пояснила, что в селедке содержится полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот. Люди, регулярно употребляющие Омега-3, реже страдают от депрессии и проблем с кожей. Кроме того, по словам врача, жирные кислоты уменьшают риск преждевременного образования морщин, а также служат важным компонентом для мозга и сетчатки глаз.

Из полезных качеств сельди диетолог выделил высокое содержание йода и селена, а также витамина Е. "Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами", - пояснила Фус.