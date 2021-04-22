Доктор Мясников рассказал о влиянии месяца рождения на здоровье

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как месяц рождения может влиять на здоровье человека. По его словам, родившиеся в один месяц люди часто страдают одинаковыми заболеваниями.

Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 1". В подтверждение своих слов он привел данные Колумбийского университета в США, специалисты которого в конце прошлого века изучили медкарты порядка 1,5 млн человек, передает Day.Az.

"Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто был рожден в феврале - больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов", - рассказал Мясников.

Родившиеся в марте склонны к аритмии и пороку митрального клапана сердца, в апреле - к стенокардии, в мае - к низкому весу при рождении.

У рожденных в июне, в свою очередь, чаще находят предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле - к болезням мочевыводящих путей и гипертонии, в августе - к астме.

При этом Мясников считает, что эта закономерность не связана с генетикой людей, но допускает связь заболеваний с тем, в какой период рос человек в первые полгода жизни.