Диетолог поделилась простым секретом похудения

Американский диетолог Андреа Овард (Andrea Ovard) поделилась простым секретом похудения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Eat Thist, Not That!

По словам эксперта, сбросить вес будет легче, если каждый день съедать по две порции овощей. "Они богаты питательными веществами, но, как правило, содержат мало калорий, - объясняет она. - Это значит, что можно есть много овощей и за счет этого чувствовать себя сытым, при этом потребляя очень мало калорий. К тому же в овощах много растительных волокон, а они важны, чтобы дольше сохранять сытость".

Людям, которые недолюбливают овощи, Овард советует попробовать есть их по-новому - например, жарить или макать в хумус. Кроме того, овощи можно добавлять в привычную еду: там их вкус легко не заметить, а эффект будет тем же.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол поделилась простым способом, позволяющим сделать рацион более сбалансированным. По словам эксперта, чтобы понизить количество углеводов и калорий, достаточно заполнить половину тарелки овощами. Остаток порции следует поделить между продуктами с белками и крахмалистыми углеводами.