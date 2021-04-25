Ученые объяснили причину повторного заболевания COVID-19

Ученые обнаружили природные соединения в организме человека, которые, связываясь с коронавирусом, делают его невосприимчивым к антителам. По мнению авторов, это объясняет, почему переболевшие COVID-19, даже при наличии у них высокого уровня антител, могут заразиться повторно. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа и Университетского колледжа Лондона, в сотрудничестве с коллегами из Италии и Нидерландов установили, что природные соединения, входящие в состав гемопротеинов - биливердин и билирубин - подавляют связывание антител со спайковым белком коронавируса.

Началось все с того, что биологи из Института Фрэнсиса Крика, участвовавшие в разработке тестов на антитела, обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином - веществом, которое придает этим белкам необычный зеленый цвет.

Затем, используя сыворотки крови людей, ранее переболевших COVID-19, авторы установили, что биливердин на 30% - 50% подавляет соединение человеческих антител со спайковым белком, делая их неэффективными при нейтрализации вируса.

Учитывая то, что биливердин использует для связывания лишь маленький участок на поверхности вируса, такое сильное снижение эффективности антител стало для исследователей неожиданностью.

Чтобы выяснить действующий молекулярный механизм, авторы подробно изучили взаимодействия между спайковым белком, антителами и биливердином с помощью методов криоэлектронной микроскопии и рентгеновской кристаллографии.

Они обнаружили, что биливердин прикрепляется к N-концевому домену шипа и стабилизирует его так, что шип не может раскрыться. По словам ученых, это означает, что некоторые антитела не смогут получить доступ к своим сайтам-мишеням, связываться с вирусом и нейтрализовать его.