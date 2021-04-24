Профессор предрек новую смертоносную волну коронавируса по всему миру

Живущий и работающий в Индии украинский профессор Александр Кухарчук предрек человечеству новую опасную вспышку коронавирусной инфекции, по сравнению с которой первая волна покажется цветочками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кухарчук заявил, что грядет опаснейшая вспышка коронавируса, которая затронет все страны без исключений. "Первая волна пандемии покажется цветочками! В Индии ученые и врачи бьют тревогу, разрабатывают и публикуют рекомендации для населения", - утверждает он, напоминая о рекордном уровне заражений в стране, где истощены запасы кислорода и сокращено до минимума число свободных больничных коек.

В рекомендациях говорится, как обезопасить себя от заражения и что делать в случае инфицирования коронавирусом. По мнению Кухарчука, экспертные советы несут неоспоримую пользу. Единственный совет, с которым он не согласен, касается надувания шариков. От тренировки легких таким способом лучше отказаться, считает профессор, поскольку это сильно напрягает дыхательные органы, которые и так страдают от вируса.

Кухарчук уверен, что этот способ был бы полезен в прошлом году. Однако сейчас среди заболевших преобладает британский вариант "короны". Он поражает легкие иначе: провоцирует появление буллов - воздушных полостей, которые представляют высокую угрозу, из-за чего их в оперативном порядке удаляют у больных с частью легкого. В связи с этим действовать при борьбе с новым вариантом SARS-CoV-2 необходимо иначе.