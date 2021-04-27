Коронавирус оказался смертельно опасным для выздоровевших

Издание Nature опубликовал тревожные результаты исследования ученых Медицинской школы Вашингтонского университета.

Так, специалисты выяснили, что коронавирус является смертельно опасным даже для тех людей, которые от него вылечились, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В рамках научной работы исследователи изучили информацию о 87 тысячах пациентов с COVID-19 и пяти миллионах человек из контрольной группы. Впоследствии было установлено, что даже те пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме, имеют повышенный риск смерти. Причем вероятность умереть выше у тех, кто болел в тяжелой форме.

Ученые подсчитали, что в течение первых шести месяцев после выздоровления от коронавируса нового типа вероятность летального исхода увеличивается практически на 60% по сравнению с населением в целом.