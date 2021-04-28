Эксперт оценил последствия после вакцинации и перенесенной болезни

Директор ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина им. Семашко" Андрей Явися сравнил побочные реакции после вакцинации и последствия болезни.

По словам специалиста, осложнения после прививки, например, слабость и повышение температуры тела, возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней. Однако данные дискомфортные ощущения нельзя сравнивать с последствиями болезни, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Для того, чтобы уменьшить риск осложнений при вакцинации, следует вести здоровый образ жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки, а также отказаться от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева.

"Нужно ли взрослым вакцинироваться? Конечно да. Многие вакцины требуют ревакцинации - так, от гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы", - приводит его слова "РИА Новости" во вторник, 27 апреля.

Ранее, 26 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты почти 12 млн россиян, а обе дозы препарата получили 7,5 млн человек.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим.