Ученые предложили бороться с COVID-19 при помощи антител альпак

Ученые выяснили, что альпаки способны вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам. Об этом сообщается на сайте Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Испытуемым животным вводили синтетическую неинфекционную часть "шипового" белка SARS-CoV-2. Отмечается, что белок не заразен и не вызывает болезней у альпак, но провоцирует выработку антител. В итоге выяснилось, что эти звери способны вырабатывать уникальные антитела, которые блокируют человеческие коронавирусы.

В будущем ученые планируют извлечь последовательности генов, кодирующих нужные антитела, и использовать их для создания препарата от COVID-19.