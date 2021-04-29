В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации

Вирусологи обнаружили в геноме коронавируса нового типа две новых мутации, благодаря которым SARS-CoV-2 может лучше бороться с антителами. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При изучении эволюции коронавируса все внимание исследователи уделяли мелким заменам в структуре его генома, а крупные и небольшие вставки практически не изучали. Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что подобные изменения могут сильно менять антигенный профиль белков оболочки SARS-CoV-2. В частности, вставки ins246DSWG и ins15ATLRI, открытые в январе 2021 года, могут сделать вирус стойким к действию антител", - пишут исследователи.

За год пандемии в геноме коронавируса нового типа появилось много мелких мутаций. Некоторые из них увеличили заразность SARS-CoV-2, из-за чего вирус быстро распространился по всей планете. Подавляющее большинство подобных изменений произошло в той части РНК коронавируса, которая управляет производством белков его оболочки.

Американские и российские вирусологи под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина заинтересовались, как на эволюцию коронавируса могут влиять другие типы мутаций, из-за которых в его геноме появляются новые вставки. Для этого исследователи проанализировали почти полмиллиона геномов SARS-CoV-2, которые ученые со всего мира расшифровали за все время пандемии.

Сравнив эти геномы с оригинальной версией вируса из Уханя, ученые обнаружили в РНК около тысячи образцов SARS-CoV-2 полторы сотни уникальных вставок разных конфигураций. Проанализировав их, биологи пришли к выводу, что подавляющее большинство подобных вставок было очень короткими - не более трех - четырех нуклеотидов.

Эти вставки оказались распределены по геному крайне неравномерно: множество было сосредоточено в тех участках РНК вируса, которые управляют производством определенной части S-белка - ключевой части оболочки SARS-CoV-2, отвечающей за проникновение коронавируса в заражаемые клетки.

Две подобные вставки, ins246DSWG и ins15ATLRI, значительно меняют структуру той части оболочки вируса, с которой связываются многие антитела из крови переболевших.

Поэтому ученые предполагают, что появление подобных вставок поможет коронавирусу стать более стойким к антителам и клеточному иммунитету.

Дальнейшие наблюдения за эволюцией SARS-CoV-2 покажут, насколько вероятен подобный сценарий, отметили Кунин и его коллеги.