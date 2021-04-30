Онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Известный российский онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, почему рак чаще всего выявляют на последней стадии, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Проблема "запущенных" пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. <...> Человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так", - сказал специалист.

Мяснянкин рекомендовал вовремя обследоваться, проходить диспансеризацию и обращать внимание на различные симптомы. Первые признаки заболевания проявляются еще на той стадии, когда есть шанс спастись, отметил врач.

"Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", - подытожил медик.