Онколог рассказал, почему рак часто выявляют на поздних стадиях - ВИДЕО
Онкология никогда не появляется "ни с того ни с сего", всегда есть определенные предрасполагающие факторы и время до тех симптомов, которые могут привести пациента к специалисту.
Об этом заявил онколог Михаил Мяснянкин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
При этом эксперт отметил, что, действительно, существуют определенные агрессивные формы рака, которые могут быть упущены самим пациентом или же из-за невыполненных вовремя обследований. Однако это достаточно маленькая группа пациентов.
В основном же злокачественные образования появляются из-за вялотекущих хронических заболеваний. Пациенты могут долго не обращаться к специалисту с теми или иными симптомами, предпочитая самостоятельное лечение.
Медик отметил, что при регулярной диспансеризации и проведении нужной диагностики упустить рост опухоли невозможно.
"Поэтому обязательно необходимо вовремя обследоваться, а также стараться с настороженностью относиться к симптомам", - заключил Мяснянкин.
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