Онколог рассказал, почему рак часто выявляют на поздних стадиях

Онкология никогда не появляется "ни с того ни с сего", всегда есть определенные предрасполагающие факторы и время до тех симптомов, которые могут привести пациента к специалисту.

Об этом заявил онколог Михаил Мяснянкин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом эксперт отметил, что, действительно, существуют определенные агрессивные формы рака, которые могут быть упущены самим пациентом или же из-за невыполненных вовремя обследований. Однако это достаточно маленькая группа пациентов.

В основном же злокачественные образования появляются из-за вялотекущих хронических заболеваний. Пациенты могут долго не обращаться к специалисту с теми или иными симптомами, предпочитая самостоятельное лечение.

Медик отметил, что при регулярной диспансеризации и проведении нужной диагностики упустить рост опухоли невозможно.

"Поэтому обязательно необходимо вовремя обследоваться, а также стараться с настороженностью относиться к симптомам", - заключил Мяснянкин.