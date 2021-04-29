Создан тест для диагностики COVID-19 и неврологических болезней

Тест на обоняние, который можно использовать при первичной диагностике неврологических расстройств и COVID-19, разработали ученые из Лондонского университета Королевы Марии. Детали они изложили в исследовании в журнале Journal of The Royal Society Interface, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тесты на обоняние могут быть полезны при диагностике неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Однако на данный момент они малодоступны, дороги и требуют от пациента проводить много времени в медицинском учреждении.

Ученые разработали простой и дешевый набор для тестирования обоняния. Набор состоит из капсулы с ароматическим маслом, заключенной между двумя полосками одностороннего скотча. Для тестирования пациенту нужно просто раздавить капсулу и отклеить скотч, а затем сообщить врачу, какой запах он чувствует, и чувствует ли вообще.

Такой тест не заменит полноценную диагностику, но может стать инструментом для быстрой проверки на потерю обоняния, которой могут сопровождать различные болезни, от неврологических поражений до COVID-19. Учитывая простоту процедуры и ее неинвазивность, тест можно использовать даже для диагностики у детей, не подвергая их лишнему стрессу.