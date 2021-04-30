Биолог сравнила опасность четырех разных штаммов коронавируса

В мире сейчас есть четыре основные мутации коронавируса, каждая из которых по-своему отличается от исходного варианта, появившегося в Китае.

Это британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, британский вариант коронавируса на деле оказался не так страшен, но он действительно быстрее распространяется. Южноафриканский штамм связан с повышенной опасностью повторного заражения. Бразильский вариант коронавируса еще до конца не описан, но, по мнению биолога, уже "выглядит страшненько".

Также существует индийский штамм, который известен как "двойной мутант". На самом деле, отметила Баранова, он включает в себя пять-шесть мутаций, две из которых особо "злобные". "[Этот] мутант точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья", - заключила биолог.

Кроме этих четырех есть и множество "доморощенных" штаммов, например - калифорнийский и сибирский. Однако насколько они патогенны, пока непонятно.