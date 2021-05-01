ВОЗ оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19

Ситуация, как в Индии, с быстрым распространением нового штамма COVID-19, может произойти в любой стране, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Вариант B.1.617, который был выявлен в Индии, сейчас добавлен в ВОЗ к штаммам, представляющим интерес, мы видим распространение этого вируса. Очень важно понимать, что ситуация, как в Индии, может произойти в любой стране... Когда меры личной защиты ослабляются, когда происходят массовые собрания, когда существует очень много вариантов, когда охват вакцинации очень низок, это может создать идеальный шторм в любой стране", - сказал Клюге в ходе брифинга для прессы.

Как уточнил исполняющий обязанности руководителя программы ВОЗ по подготовке стран к чрезвычайным ситуациям Игорь Перегинец, на данном этапе ВОЗ классифицирует этот штамм вируса как "вариант интереса", его все еще исследуют ученые.

"На данном этапе мы знаем, что две мутации, которые находятся в этом вирусе, могут нивелировать эффективность антител для лечения и нейтрализировать те, что развиваются после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией до этого. Но все же эти исследования продолжаются, однозначно сказать, привел ли этот штамм вируса, эта мутация к всплеску заболевания, пока еще рано", - сказал журналистам Перегинец.

Он напомнил, что ранее прошли массовые мероприятия в Индии. "Страна густонаселенная, кроме всего, проходили выборы в пяти штатах страны, что говорит о массовых скоплениях, которые могли привести к более тесным контактам, чем это рекомендуется ВОЗ. Поэтому на данном этапе мы классифицируем этот вирус как "вариант интереса", если данные будут показывать, что он влияет на ход заболевания, либо имеет другую клиническую природу, то этот вирус может быть переквалифицирован как "вирус озабоченности". На данном этапе мы обращаем внимание, что важнейшим элементом предотвращения таких же ситуаций в других странах является соблюдение и внедрение эффективных мер общественной защиты", - заключил Перегинец.