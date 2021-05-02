ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса.

Об этом сообщается в пятницу на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации", - говорится в сообщении.