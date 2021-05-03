Эти продукты питания омолаживают организм - СПИСОК
Российский нутрициолог Ольга Лозовая назвала типы продуктов, которые способствуют сохранению тонуса организма и позволяют выглядеть моложе.
Как передает Day.Az, интервью со специалистом опубликовали в издании "Московский комсомолец".
Лозовая призвала включить в рацион большое количество свежей зелени, фруктов и овощей и употреблять продукты из цельного зерна. Это может быть цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья и даже попкорн. При этом лучше избегать продуктов из рафинированной муки.
Нутрициолог напомнила о том, что в диете должно быть высокое содержание белка. Так, ежедневно нужно потреблять 30 грамм курицы, рыбы или фасоли.
Лозовая отметила, что следует употреблять жирную пищу, которая будет способствовать похудению. К таким продуктам она отнесла орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыбу. Эксперт подчеркнула, что правильные жиры необходимы для строительства новых клеток. При этом она обратила внимание на вред низкожировых диет, которые ускоряют старение.
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