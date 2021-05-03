https://news.day.az/medicine/1339351.html Беременность – основа здорового начала - ФОТО (R)

Беременность – основа здорового начала - ФОТО (R)

Медицина, 3 мая 2021 12:30 213
Беременность – основа здорового начала

Во время беременности организм женщины подвергается очень серьезным нагрузкам. В организме женщины зарождается новая жизнь и для нормального развития этой жизни необходимы различные витамины, микроэлементы и т. д. Недостаток даже одного важного витамина или микроэлемента во время беременности негативно сказывается как на развитии ребенка, так и на здоровье женщины. Например, для формирования костей и роста ребенку требуется много кальция. При недостаточном поступлении этого элемента в организм матери, мама страдает больше чем младенец. Ребенок усваивает необходимый ему кальций из организма матери, в результате чего кальций вымывается из зубов, костей и волос матери. По этой причине у женщин, которые имеют дефицит кальция до беременности или же не получают достаточного количества кальция во время беременности, начинают крошиться зубы, выпадают волосы, возникают судороги в ногах.

Врачи говорят, что на самом деле женщина должна обеспечить свой организм витаминами и минералами до беременности. По этой причине комплексные витаминно-минеральные препараты следует применять при подготовке к беременности, с первого дня беременности и в период кормления грудью (кормящим мамам). Эти комплексы:

В период подготовки к беременности: помогают удовлетворить потребности женского организма в необходимых витаминах, минералах и микроэлементах, подготовиться к беременности.

В период беременности: способствуют нормальному течению беременности, развитию и росту плода.

В период лактации: способствуют улучшению качества грудного молока и нормальному развитию ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Способствуют быстрому восстановлению женского организма.

Порой слышим от старшего поколения, что "мы не принимали витамины и наши дети здоровы", "необходимые витамины можно получить и из пищи" и так далее. Эти слова меняют отношение многих людей к беременности. В результате забывается, что беременность - это физиологическое состояние женщины и начинают воспринимать ее как болезнь. Но это далеко не так. Конечно, живущие в сельской местности и питающиеся натуральными молочными продуктами, фруктами-овощами, курицей, мясом и т.д. женщины могут получать необходимые им питательные вещества из пищи. Однако большинство городских жителей страдают от недостатка витаминов и минералов. "Городские" молочные продукты (продающиеся в магазинах) проходят специальную обработку для длительного хранения, в результате чего в них теряется много полезных веществ. При выращивании фруктов и овощей для продажи с целью повышения урожая часто используются химические вещества, и в результате этого польза фруктов и овощей снижается. Кроме того, в холодное время года наблюдается нехватка фруктов и овощей, что приводит у людей к так называемому "авитаминозу". Если мать страдает авитаминозом, это небезопасно для здоровья как матери, так и ребенка.

Следует отметить, что от 50 до 90% пациенток во время беременности страдают токсикозом, сопровождающимся тошнотой и рвотой, вследствие чего поступление и усвоение витаминов и микроэлементов бывает недостаточным.

Таких примеров много ... А результаты более серьезные ...

Неадекватное поступление витаминов и микроэлементов ассоциировано со снижением вероятности зачатия, осложнениями беременности, нарушением развития и роста плода, что может привести к потере беременности, преждевременным родам, рождению детей с малыми размерами и врожденными пороками развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что во время беременности для нормального развития плода и здоровья матери помимо правильного и здорового питания необходим и важен прием витаминно-минеральных комплексов. Такие комплексы значительно улучшают здоровье женщин во время беременности, приводят к уменьшению проявлений токсикоза и снижают частоту возникновения врожденных пороков развития плода.

Витамины и минералы должны поступать в организм беременной женщины ежедневно - причем в количествах, гарантирующих полное удовлетворение всех потребностей уникальной биологической системы "мать - плод". Cегодня в аптеках достаточно витаминно-минеральных комплексов. Но не следует и забывать, что обилие витаминов и минералов в организме тоже опасно. По этой причине следует использовать комплексы, предназначенные исключительно для беременных. Подбирать витаминно-минеральный комплекс следует таким образом, чтобы в составе присутствовали необходимые для матери и плода компоненты, а также в необходимой и правильной дозе. Учитывая токсикоз беременности, небольшие по размеру таблетки будут удобны для приема.

Беременность - самый важный и ответственный период в жизни каждой женщины, поэтому нужно быть внимательным. По этой причине не следует принимать какой либо препарат, не посоветовавшись с врачом или фармацевтом. Помните, вы закладываете основу здорового начала.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

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  • Беременность – основа здорового начала
  • Беременность – основа здорового начала
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