В Индии у больного коронавирусом извлекли длинный кровяной тромб

В Индии у пациента с коронавирусом удалось извлечь длинный кровяной тромб из артерии в ноге. Об этом сообщил Амбариш Сатвик, сосудистый хирург из больницы сэра Ганга Рама в Дели в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Как выглядят тромбы при COVID. Нам удалось спасти конечность", - сообщил доктор.

Он также сообщил, что коронавирус может привести к образованию тромбов. Частота сердечных приступов, инсультов или потери конечностей в результате появления сгустков крови варьируется от 2 до 5%.

После публикации в соцсети у врача взяло интервью издание DoctorNDTV. В беседе с журналистами Сатвик напомнил, что COVID-19 часто вызывает тромбоз, а из-за закупорки сосудов полностью нарушается кровообращение в целом или кровоснабжение какого-либо органа. Иногда даже молодые люди могут получить сердечный приступ или инсульт.