Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры

Главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский перечислил самые бесполезные медицинские процедуры. Свою точку зрения он высказал агентству "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик раскритиковал совет отоларингологов промывать нос морской водой. По его словам, эффект от обычной соленой воды или физраствора будет такой же, однако значительно дешевле. При этом он предостерег россиян от частых промываний носа, поскольку тем самым вымывается естественная микрофлора и причиняется вред слизистой оболочке.

Эксперт усомнился в необходимости физиотерапии. Он отметил, что нет научных подтверждений их эффективности.

Серебрянский отверг лечение БАДами и витаминотерапию. Он пояснил, что относительно здоровому и хорошо питающемуся человеку не требуются специальные добавки, а установить реальную нехватку определенных витаминов и микроэлементов возможно лишь целым комплексом обследований.

Также врач указал на опасность приема антибиотиков даже при банальной простуде. Бесконтрольный прием таких препаратов может развить у патогенов резистентность, и в случае реальной угрозы препарат окажется бесполезен, предостерег он.