Диетолог назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, по утрам можно пить воду, однако все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья, так как некоторые из них могут раздражать желудок или способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.

Так, например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Специалист отметил, что после приема пищи этот орган лучше защищен. "При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком", - добавил врач.