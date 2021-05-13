Почему COVID-19 приобрел катастрофические масштабы в мире

Причиной катастрофического масштаба, который приобрела глобальная эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, стал "токсичный коктейль" из "откладывания, нерешительности и отрицания". К таким выводам пришли эксперты Независимой панели по подготовке и противодействию пандемии (IPPPR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ситуацию, в которой мы находимся сейчас, можно было предотвратить", - заявила Эллен Джонсон-Сирлиф, бывший президент Либерии, нобелевский лауреат и один из участников панели. Презентуя доклад, она подчеркнула, что в начале распространения болезни было допущено множество ошибок - на глобальном и на местном уровне.

"Наше сообщение ясно и просто: существующая система не смогла защитить нас от пандемии COVID-19. (...) Плохие стратегические решения, нежелание бороться с неравенством и раскоординированная система - вот что создало тот токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический кризис для человечества", - провозгласила Джонсон-Сирлиф.

По данным института Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире перевалило за 3,3 миллиона, а общее число заражений почти достигло 160 миллионов.