Ученые выяснили, как коронавирус влияет на потенцию

Американские ученые выяснили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Men's Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одно из последствий COVID-19 - дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.

"Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член", - приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами (Ranjith Ramasamy), доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.

Сначала авторы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после инфекции они появились. Затем ученые собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы.

Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно, и оба пожаловались на эректильную дисфункцию. Для сравнения исследователи собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.

Как и ожидали ученые, коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

"Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы", - говорит доктор Рамасами.

В ранее опубликованной статье ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.

По мнению авторов, результаты предыдущего и данного исследований свидетельствуют о том, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем.

"Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19", - отмечает первый автор статьи Элияху Креш (Eliyahu Kresch).