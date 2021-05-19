Риск заболеть COVID-19 и нехватку витамина D не удалось связать

Группа медиков под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна не обнаружила связи между уровнем витамина D и вероятностью заражения коронавирусом, о наличии которой ранее неоднократно сообщали исследователи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в исследовании приняло участие свыше 18 тыс. американцев, которые с апреля 2020 года регулярно замеряли концентрацию в организме витамина D и сдавали тесты на антитела. При этом медики также оценили влияние и других факторов риска.

Результаты показали, что уровень витамина D был ниже нормы у около 65% бывших носителей коронавируса, при этом серьезный недостаток витамина наблюдался у примерно 29% переболевших COVID-19. А анализ других побочных факторов показал, что необычно низкий уровень витамина D в организме был характерен для людей, страдавших от диабета, ожирения, гипертонии, а также для курильщиков и ведущих малоподвижный образ жизни.

"С одной стороны, мы подтвердили результаты наблюдений коллег, выяснивших, что в организме бывших носителей вируса часто наблюдается необычно низкий уровень витамина D. С другой, статистическая связь между нехваткой витамина и вероятностью заражения COVID-19 исчезла после того, как мы учли все побочные факторы, в том числе возраст, пол и лишний вес", - говорится в статье в журнале JAMA Network Open.

Результаты наблюдений, по мнению исследователей, ставят под сомнение теории, связывающие неодинаковую скорость распространения вируса в разных регионах мира и отдельных стран с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме местных жителей, и это нужно учитывать при прогнозировании дальнейшего развития эпидемии.