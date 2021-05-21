Раскрыт новый вред дыма сигарет для окружающих
Ученые Орегонского университета наук и здоровья раскрыли, что хроническое воздействие дыма от сигарет в результате пассивного курения приводит к снижению массы тела и когнитивным нарушениям, особенно у мужчин. О новых последствиях от вредной привычки сообщается в журнале Environmental Health Perspectives, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе исследования специалисты проверили, как пассивное курение влияет на мозг и метаболизм 62 мышей, подвергающихся воздействию сигаретного дыма в течение десяти месяцев. Для этого было использовано специальное устройство, которое "выкуривало" пачку сигарет в вентилируемой лаборатории. В одной группе тестируемых животных были мыши дикого типа, в другой - грызуны, в организме которых вырабатывался человеческий тау-белок, играющий важную роль в развитии болезни Альцгеймера.
Оказалось, что сигаретный дым уменьшал массу тела у мышей дикого типа, которые также стали хуже проходить лабиринты. Ученые выявили у самцов более значительные, чем у самок, изменения в гиппокампе - центре мозга, отвечающем за формирование долговременной памяти. Также сигаретный дым оказал глубокое воздействие на активность мозга грызунов, а также на экспрессию генов в нервных клетках.
Хотя в большей степени пострадали животные дикого типа, ученые полагают, что результаты эксперимента указывают на пагубные последствия вторичного курения для нервной системы окружающих курильщика людей, при этом наиболее уязвимыми являются именно мужчины.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре