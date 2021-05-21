https://news.day.az/medicine/1344266.html Онколог перечислил симптомы для срочного обращения к врачу
Онколог перечислил симптомы для срочного обращения к врачу
Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков перечислил симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам специалиста, важно своевременно обратиться за медицинской помощью, если человек заметил у себя немотивированную потерю веса, слизь или кровь в кале или в выделениях из соска у женщин, а также наличие уплотнений или изменение давно существующих родимых пятен.
"Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу", - подчеркнул Хатьков.
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