ВОЗ: вакцины эффективны против "всех вариантов COVID-19"

Вакцины эффективны против "всех вариантов коронавируса". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Доступные и одобренные в настоящее время вакцины пока эффективны против "всех вариантов вируса", заверила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвав продолжать действовать "осторожно" перед лицом Covid-19.

Если ситуация со здоровьем в Европе улучшается, следует избегать международных поездок "перед лицом постоянной угрозы и новой неопределенности", - предупредил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ. В особенности это касается нового варианта, впервые обнаруженного в Индии, но распространившегося на половину стран региона.

"Мы можем сказать, что все четыре штамма действительно реагируют на вакцины, доступные на сегодняшний день, но лучший способ противодействовать - ускорить развертывание вакцинации и параллельно продолжать соблюдать три необходимые предосторожности: носить маски, соблюдать безопасную дистанцию, мыть руки", - заявил Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслироваться в Facebook.

По данным ВОЗ, еженедельное число случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до около 685 тыс новых случаев на прошлой неделе, что означает на 60% меньше за месяц. На организация опасается, что в ближайшие месяцы ослабление ограничений и повышение мобильности людей может привести к росту числа случаев заражения.