Доктор Мясников посчитал вакцину от коронавируса полезнее сигарет и водки

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что прививка от коронавируса полезнее сигарет и водки. Таким образом он выступил в ответ на комментарии с критикой вакцинации. Пост опубликован в Telegram-канале доктора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть способ в значительной мере снизить эти риски и вернуться к обычному образу жизни - вакцина, точно намного менее вредное, чем сигареты, водка и пельмени с колбасой", - посчитал специалист.

Он отметил, что от ковида так и не появилось лекарств, но есть вакцина. "Я устал от комментариев неумных людей. И именно в вопросах вакцинации их концентрация особенно высока", - добавил Мясников.

Врач подчеркнул, что от распространения коронавируса и борьбы с ним страдают все. По словам ведущего, пожилые и больные тяжело болеют и умирают от коронавируса, а остальные живут ограниченной "полужизнью" в "малообъяснимых масках и дурацких перчатках".