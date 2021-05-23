Раскрыта польза трехминутных упражнений для снижения риска ранней смерти

Ученые из Каледонского университета Глазго раскрыли пользу трехминутных упражнений для снижения риска ранней смерти. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование показало, что для тех, кто ведет сидячий образ жизни, оптимально каждый час посвящать три минуты умеренным или интенсивным тренировкам. Если же речь идет о более легкой физической активности, то этому стоит уделять 12 минут. Профессор Себастьян Частин заявил, что эта формула поможет людям жить "более долгой и здоровой жизнью".

"Оставшиеся часы нужно потратить, на то, чтобы больше двигаться и хорошо высыпаться. Этот подход действительно укрепит ваше здоровье. 30 минут физической активности в день, или 150 минут в неделю, - это рекомендуемая норма, но вы можете свести на нет эту работу, если вы будете слишком долго сидеть", - отметил Частин.

Отмечается, что выполнение этих рекомендаций может увеличить продолжительность жизни на 30 процентов. При этом ведущие исследователи подчеркивают, что нет единой и подходящей для всех формулы, связанной с физической активностью.