Врач предупредила о болеющих COVID-19 в течение года пациентах

Клинические проявления новой коронавирусной инфекции наблюдаются у некоторых пациентов в Москве в течение года. Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия-1" главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику. Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведет к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретет качество, к которому мы можем оказаться не готовы", - сказала она.

По ее словам, у пациентов, которые поступают с небольшим поражением легких, заражение может спрогрессировать до 75%-80% поражения органа в течение 1-2 дней. "Потом появилось достаточно много людей, которые с трудом отвечают на ту терапию, которая сформировалась. Мне кажется, что это один из признаков опасности", - сказала Лысенко.