Ученые в Южной Корее приблизились к созданию лекарства от COVID

Группа исследователей из южнокорейской компании Hyundai Bioscience совместно с CNPharm достигла значимого прорыва в создании лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) для перорального приема.

Как передает Day.Az, в пресс-службе южнокорейской компании Hyundai Bioscience сообщили, что в ходе опытов на лабораторных крысах препарат на основе никлозамида под рабочим названием CP-COV03 показал очень высокую эффективность против коронавируса. После получения одной дозы максимальная концентрация действующего вещества в крови животных на протяжении 24 часов на 50% превышала уровень, необходимый для подавления вируса, передает российское издание "Взгляд".

Основная трудность в создании лекарства заключалась в том, что никлозамид плохо усваивается организмом и быстро выводится из крови, однако южнокорейским ученым удалось решить эти проблемы. В компании считают, что успех CP-COV03 сможет "полностью изменить правила игры против COVID-19".

Hyundai Bioscience готова приступить к клиническим испытаниям нового лекарства, а также запустить процесс лицензирования и начать сотрудничество с крупными международными фармацевтическими компаниями.