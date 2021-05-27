https://news.day.az/medicine/1346169.html Невролог назвал неожиданный предвестник инфаркта
Невролог назвал неожиданный предвестник инфаркта
Российский врач-невролог Александр Евдокимов назвал неожиданный предвестник инфаркта в беседе с Пятым каналом, передает Day.Az.
По его словам, в некоторых случаях зевота может предупреждать об опасных состояниях. Медик призвал обратиться к специалистам, если человек стал замечать за собой зевоту слишком часто. Он добавил, что тогда стоит задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также о режиме труда и отдыха.
"Ученые заметили, что зевота возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам", - сказал Евдокимов.
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