Бразильские ученые выявили новую разновидность коронавируса

В Бразилии обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Globo, ссылаясь на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

"Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", - говорится в сообщении.

По данным портала, вариант P4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и филиппинским P3.

Ранее британские ученые из графства Йоркшир выявили "тройную мутацию" коронавируса с необычной комбинацией генов. Уже зарегистрировано 49 случаев заражения новым типом вируса. Однако пока не найдены доказательства, которые могли бы указывать на устойчивость вируса к вакцинам.