Почему привитым от коронавируса надо носить маску?

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов в интервью kp.ru пояснил, почему даже тем, кто сделал прививку против коронавируса нужно продолжать носить защитную маску.

"Это абсолютно оправданное требование. Люди, которые сделали прививку, все равно в общественных местах должны надевать на себя маску. Потому что, если, например вы поцеловались с человеком, зараженным коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудителя ковида", - сказал эксперт.

"Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете. Надо думать не только о себе, но и об окружающих", - добавил Александр Семенов.

Вирусолог также рассказал, что даже после прививки человек может заболеть COVID-19 - такие случаи крайне редки. Однако люди, прошедшие вакцинацию, переносят инфекцию легко и без осложнений.