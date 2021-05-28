В США одобрили экспериментальное лекарство от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило экстренное использование экспериментального лекарства от COVID-19, об этом сообщается в четверг, 27 мая, на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Препарат Sotrovimab (VIR-7831) на основе моноклональных антител может использоваться для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг. Моноклональные антитела - это белки, полученные в лаборатории, которые имитируют способность иммунной системы бороться с вредными антигенами, например вирусами.

Однако его нельзя давать пациентам, нуждающимся в кислородной терапии или механической вентиляции, входящим в группу риска прогрессирования до тяжелой формы COVID-19.

Действие Sotrovimab направлено против шипового белка SARS-CoV-2 и предназначено для блокирования прикрепления вируса и его проникновения в клетки человека.

Побочными эффектами препарата Sotrovimab могут стать анафилаксия - тяжелая, потенциально угрожающая жизни, системная реакция гиперчувствительности (аллергическая или неаллергическая), а также сыпь и диарея.

Лекарство разработали британская фармацевтическая компания GSK и ее американский партнер Vir Biotechnology. По данным FDA, в Соединенных Штатах уже зарегистрированы два препарата с аналогичным принципом действия - от компаний Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly.

26 мая сообщалось, что американские ученые провели исследование, по результатам которого стало понятно, что около 90% вируса SARS-CoV-2 в популяции распространяют всего 2% инфицированных людей, называемых суперраспространителями.