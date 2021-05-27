А вы знали, что при работе со смартфоном голова тяжелеет в шесть раз?

Завершается учебный год, который дети в условиях пандемии провели дома, в малоподвижном состоянии и сгорбившись перед компьютерами. Все это вызвало определенные проблемы, котоыре мы, врачи, наблюдаем каждый день.

В последнее время заметно увеличилось число обращений к врачам по поводу таких проблем у детей, как нарушение осанки, деформация позвоночника - сколиоз и кифоз. Отдельная тема это избыточный вес у детей, также во многом связанный с гиподинамией. Это все вносит свой вклад в возникновение проблем позвоночника и организма в целом.

Увеличилось число таких обращений, и в целом имеет место динамика "омоложения" проблем c позвоночником.

В первую очередь, хочу отметить что позвоночник это живая инженерная конструкция, довольно сложная и выполняющая одновременно разносторонние функции. Позвоночник - это основной каркас скелета, который должен быть крепким и гибким одновременно. Этот каркас должен быть сбалансирован, получать достаточную поддержку и питание.

Поговорим о балансе. Нагрузка на позвоночник в норме распределяется по всем отделам. На шейный отдел нагрузки оптимальны, если голова центрирована над шейным отделом позвоночника. Чем дальше мы отодвигаем голову от центра оси ,тем выше фактическая тяжесть, передаваемая на мышцы и позвоночник шейного отдела. Фактический вес нашей головы примерно 5 килограммов, в момент же, когда мы склонены над смартфоном, он достигает с точки зрения давления на позвонки примерно 30 килограммов! Представьте, какие перегрузки испытывает шейный отдел, и помножьте это на часы работы. И как следствие, мы жалуемся на боли в шее, лопатках, головные боли и утомляемость. Поясничный отдел тоже терпит сильные перегрузки. В вертикальном положении нагрузка возрастает в 3 раза, в положении сидя - в 11 раз!

Работа перед компьютером или учебниками также имеет эргономические особенности. Если монитор не находится на уровне глаз, ребенок будет автоматически собирать плечи и сутулиться -такое часто может происходить при работе с ноутбуком. Все повторяющиеся нагрузки, меняющие нормальную осанку, непременно приводят к дисбалансу мышц, болям и эстетическим дефектам.

Этот учебный год завершается, но в сентябре начнется новый, и дети, хочется надеться, вернуться в классы. И тут хотелось бы коснуться следующего актуального вопроса, в немалой степени способствующий проблемам в детском здоровье. Парты! Парты в современных, прекрасно отремонтированных и оборудованных школах, как не странно, являются источником проблем.

Стандартная современная школьная мебель экономична и выглядит симпатично. А как же сидится за партами в школе? Представьте, что перед вами книжки и тетради на плоской поверхности и вы ребенок, который должен прочитать самую верхнюю часть страницы. Вы вытягиваете шею, собираете плечи, сутулитесь. Я уже не говорю о том, что за стандартной мебелью сидят школьники не стандартно одинаковые по росту. Уследить за осанкой каждого ученика в классе вряд ли удастся, даже если очень постараться.

Наиболее приемлемыми были парты, использовавшиеся в советские времена. Раньше дети сидели за партами с уклоном - партами Эрисамана. Названа парта была так по фамилии врача-гигиениста, который ее сконструировал. Парты со специальным наклоном столешницы в 15 градусов - на такой поверхности текст из книжки свободно просматривается без необходимости сутулиться. Форма скамейки и стола позволяла ученику сидеть ровно во время занятий - сутулиться за такой партой очень неудобно. Это замечательная идея, которая служила многим поколениям. Если учитывать, насколько часто мы сталкиваемся с проблемами осанки у детишек, вопрос профилактики здесь очень важен. Я бы предложила вернуть в школы парты Эрисмана, либо их более модернизированный вариант с регулировкой высоты стола и сидения. Все же это вопрос профилактики проблем и здоровья детей.

Очень хотелось бы, чтобы в будущем учебном году несколько уменьшился вес содержимого школьных портфелей. Для детей безопасный вес рюкзаков - 10 процентов от веса ребенка

Начиная с начальных классов, детишки носят такое количество учебников и тетрадей, которое тяжело поднять даже взрослому. Об этом тоже надо задуматься, потому что такие тяжелые рюкзаки вредны для позвоночника растущего организма.

Любой орган и структура а организме работает исправно, если используется правильно. Век технологий посадил всех перед компьютером на долгие часы. Это не то, на что был рассчитан наш позвоночник. Движение дает позвоночнику силу мышц и нормальное питание структур. Отсюда совет как взрослым, так и детям - не сидите подолгу без перерыва, каждые полчаса встаньте на пару минут и пройдитесь. Делайте простые упражнения. Это очень важно для здоровья ваших мышц и позвоночника. Будьте здоровы!

Саида Керимова,

физиотерапевт-реабилитолог Центрального таможенного госпиталя