Обнародован способ распознать рак при приеме пищи

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о характерном симптоме, на который следует обратить внимание во время еды. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, дисфагия - ощущение, когда что-то мешает глотать - может свидетельствовать о раке пищевода. В этом случае симптом быстро прогрессирует и у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

Однако, успокоил он, далеко не каждый случай дисфагии свидетельствует об онкологическом заболевании. Так, если человеку трудно глотать твердую пищу, это чаще всего связано с механическим затруднением прохождения ее по пищеводу.

В феврале ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. В 1995-1996 годах стартовало исследование с участием 3,5 млн человек в возрасте от 50 до 71 года. Ученые пытались выяснить связь между питанием и здоровьем. В результате через 16 лет выяснилось, что 24% участников изначально имели в анамнезе ГЭРБ. У 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 - плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 - плоскоклеточная карцинома гортани.