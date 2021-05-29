Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять и прививать ими население ежегодно, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих препаратов против новых штаммов", - сказал он.

Врач подчеркнул, что на данный момент известных причин избегать вакцинации нет, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.