https://news.day.az/medicine/1346865.html Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Эпидемиолог заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять и прививать ими население ежегодно, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих препаратов против новых штаммов", - сказал он.
Врач подчеркнул, что на данный момент известных причин избегать вакцинации нет, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.
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