Врачи оценили возможность вакцинации беременных от COVID-19. Заведующая лабораторией "Хадасса Москва" Любовь Станкевич заявила, что делать прививку будущим матерям можно в качестве экстренной меры в особых обстоятельствах, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"По завершении клинических испытаний, доказывающих безопасность вакцины, вакцинация беременных должна быть, на мой взгляд, не рутинной, а рассматриваться как мера в особых обстоятельствах", - подчеркнула специалист. Она добавила, что необходимо найти возможность вакцинироваться на этапе планирования беременности.

Коллега Станкевич, главврач клиник "К+31" Борис Чурадзе напомнил, что коронавирус тяжело протекает у беременных и рожениц, поэтому защищать их нужно так же, как и другие слои населения. Он заключил, что перелом с борьбе с COVID-19 произойдет тогда, когда удастся привить все группы населения, включая будущих матерей и детей.

"Известия" отмечают, что 28 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о получении данных, что российская вакцина "Спутник V" безопасна для беременных. Ранее, 20 мая, в разработавшем препарат Центре имени Гамалеи подтвердили, что побочные эффекты у забеременевшей в ходе исследования женщины не проявились.