Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса следует перед летним сезоном отпусков, заявил российский врач-иммунолог Владимир Болибок, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как пояснил эксперт, летом люди постоянно перемещаются, взрослые уезжают в отпуск, а дети - на каникулы. При этом увеличивается число контактов.

"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции", - посоветовал Болибок.

Кроме того, врач порекомендовал привиться и тем, кто перенес COVID-19 примерно полгода назад. По его словам, вакцинация не только позволит защититься от повторного заражения, но и поможет организму справиться с постковидным синдромом.