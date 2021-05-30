https://news.day.az/medicine/1347185.html Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных
"Данные о безопасности для беременных уже получены", - сказал он, сообщив, что вносятся соответствующие изменения в инструкцию по использованию препарата для этой категории пациенток.
Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных
Получены данные о безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по ее использованию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Данные о безопасности для беременных уже получены", - сказал он, сообщив, что вносятся соответствующие изменения в инструкцию по использованию препарата для этой категории пациенток.
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