Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных

Получены данные о безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по ее использованию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Данные о безопасности для беременных уже получены", - сказал он, сообщив, что вносятся соответствующие изменения в инструкцию по использованию препарата для этой категории пациенток.

