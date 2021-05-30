Врач перечислила пять причин отказаться от семечек

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала пять серьезных причин, из-за которых стоит отказаться от употребления семечек. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

Первая причина - это наличие в продукте огромного количества жирных кислот, среди которых превалируют жирные кислоты Омега-6. По словам Павловой, они усиливают воспаления в организме.

Вторая причина кроется в калорийности семечек. Врач отметила, что этот продукт не утоляет голод, а только вызывает аппетит.

Заполнить желудок такой пищей не получится и придется "догоняться" другой едой.

Третья причина в том, что жареные семечки являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) - одного из главных факторов старения. Как сообщила специалист, организм человека в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, поэтому она посоветовала заменить семечки на что-то более вкусное. Например, шашлык.

Также Павлова рассказала, что семечки могут содержать в себе яйца различных паразитов. Она порекомендовала покупать этот продукт сырым, тщательно промывать его, после чего сушить в микроволновке или духовке.

Пятая причина состоит в том, что семечки негативным образом сказываются на здоровье зубов. По словам врача, стоматологи могут опознать любителей "полузгать" по особым щербинкам.